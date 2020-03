Haaland não ficou satisfeito com dois gols marcados no PSG: "cometi muitos erros"

Apesar do grande momento que vive, o norueguês diz ainda ser capaz de fazer mais no futuro

O jogador sensação do momento, Erling Haaland deu uma entrevista à revista France Football, na qual disse não estar satisfeito com sua performance contra o na primeira partida da Liga dos Campeões.

Apesar de dizer não se surpreender com seu nível técnico, o norueguês de 19 anos é um dos grandes goleadores do , com incríveis em 12 gols em dez jogos. “O meu nível atual? Desde pequeno que sabia que seria capaz de atuar nesse nível. Eu sabia que podia fazer a diferença. E também sei que serei capaz de fazer ainda melhor no futuro”, disse.

No jogo contra o PSG pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Haaland fez dois gols e foi o grande nome do jogo, mas ainda assim ele não está satisfeito. “Sim, está bem, eu marquei dois gols, mas também cometi muitos erros naquele jogo. Então digamos que podia ter sido muito melhor do que isso”, disse o atacante em sua entrevista.

Vindo do no início do ano, Haaland já se tornou peça chave do no Dortmund, mas garante que continua sendo um jogador normal: “Cheguei a Dortmund como um jogador de futebol normal, e ainda sou um jogador de futebol normal. Isso não muda. Mas é bom ouvir coisas boas, significa que estou fazendo coisas boas”.