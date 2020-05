Haaland foi ironizado contra o PSG, mas agradece imitação de comemoração

Neymar foi um dos jogadores da equipe francesa que mais debochou do gesto do jovem atacante norueguês, que revelou uma grande inspiração em CR7

O jovem atacante Erling Braut Haaland é uma das sensações do futebol mundial. Mesmo com os esportes cancelados por tempo indeterminados, devido ao novo coronavírus, o jogador norueguês continua dando o que falar. Nas oitavas de final da , o garoto comemorou os gols feitos sobre o , no jogo de ida, com a tradicional pose de meditação. O ato foi ironizado pelos jogadores do PSG, quando conseguiram a virada na partida de volta. O norueguês, porém, se disse agradecido pela repercussão que isso tudo tomou.

"Eu acho que eles me ajudaram muito a divulgar a meditação para o mundo e mostrar para o planeta que a meditação é algo importante, por isso, eu sou grato que eles tenham me ajudado com isso", falou Haaland à ESPN.

O camisa 17 do aurinegro alemão também revelou ter uma forte inspiração em Cristiano Ronaldo e destacou a "dedicação e fome" do gajo cada vez que entra em campo.

"Você consegue ver no [Cristiano] Ronaldo aquela cara de 'hoje eu vou ser o cara' e 'hoje eu vou marcar gols', e é isso que ele faz. Isso é o que eu mais gosto, o quão dedicado e faminto ele é para conseguir fazer acontecer e ser o cara do momento", disse o jovem de 19 anos.