Haaland é o atacante que o Manchester City precisa?

O atacante do Dortmund enfrentará os Citizens pela Liga dos Campeões na terça-feira, enquanto as especulações sobre seu futuro se intensificam

Um atacante imponente, afiado como uma navalha e implacável, Erling Haaland tem a determinação obstinada de ser o melhor do mundo e parece melhorar a cada chute venenoso que a bola balança as redes adversárias.

Esse tipo de futebol direto não é exatamente aquele praticado pelo Manchester City, e por isso que muitos acreditam que o atacante do Borussia Dortmund, de 20 anos, cairia melhor para Manchester United, Real Madrid ou PSG, equipes que prezam o individualismo, o poder das estrelas e vão massagear os egos, se isso for necessário.

Mas há algo particularmente atraente sobre a perspectiva de Haaland sob Pep Guardiola, que poderiam combinar perfeitamente bem, assim como poderiam colidir espetacularmente. Em outras palavras, o noruguês no City poderia imitar a simbiose que Sergio Aguero e o treinador encontraram juntos, ou poderia seguir a história de Ibrahimovic com Pep: uma Ferrari dirigida como um Fiat, como Zlatan disse.

Haaland é um camisa 9 tradicional. Seus pontos fortes são a movimentação inteligente nos espaços vazios, correr de forma explosiva para superar os defensores e finalizar com uma consistência assustadora. Isso está mais próximo do ideal de Guardiola do que você imagina. Ao longo do tempo do catalão no Etihad Stadium, o objetivo de seu futebol de posse de bola, paciente e meticulosamente coreografado, foi criar chances relativamente simples de dentro da área.

O recorde de gols de Gabriel Jesus fala sobre isso. Todos os 13 gols do brasileiro em 2020/21 foram marcados dentro da área, e 23% vieram toques para trás, para Jesus finalizar, o tipo de bola que Haaland engoliria.

Com exceção de Lionel Messi como um falso 9, Guardiola sempre utilizou um centroavante de ofício quando teve a oportunidade, com grande destaque para Sergio Aguero e Robert Lewandowski. O treinador espanhol não pede um Roberto Firmino, porque com tantos meias, laterais e até zagueiros capazes de armar o jogo, já há criatividade mais do que suficiente para apoiar o camisa 9.

É claro que um atacante com Guardiola ainda precisa trabalhar bem fora da área. Jesus se destaca aqui, enquanto Aguero, após um ano de transição, finalmente começou a entender suas instruções. Haaland, então, teria que adaptar seu jogo. Mas ele já está trabalhando nisso.

Nos últimos meses, o norueguês do Borussia Dortmund mostrou altruísmo no terço final do campo e, caindo em posições mais profundas, usou seu raciocínio rápido para fazer passes inteligentes de um toque para seus companheiros de equipe. É um atacante jovem, que ainda tem muito trabalho para ser um atacante de Guardiola, mas o potencial está aí.

Haaland pode até compartilhar da arrogância de Ibrahimovic, mas não de sua teimosia: ele é mais parecido com Cristiano Ronaldo nesse aspecto, o que significa que ouvirá com atenção o treinador de classe mundial que é Guardiola.

Quanto ao City, a influência de Haaland os elevaria. Afinal, é um atacante constantemente em movimento, marcando chances de baixa porcentagem e criando novas oportunidades a cada minuto com suas corridas inteligentes. A grande preocupação gira em torno apenas da parte financeira. Mas apesar do momento econômico difiícil do futebol, o City não parece estar tão afetado quanto a maioria dos clubes.

E Haaland também seria sensato ao escolher o City, algo que o pressionaria a melhorar radicalmente as partes mais fracas de seu jogo. Ele pode não se encaixar perfeitamente agora, mas isso é motivo de entusiasmo, não de alarme. Imagine o que sairia do laboratório que funde o DNA de Guardiola e Haaland.