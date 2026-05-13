"Há grande preocupação com a forma de trabalhar de Jordi Cruijff no Ajax"

Jordi Cruijff trabalha sozinho no Ajax, segundo relata Bart Sanders no Pantelic Podcast do FC Afkicken. Ele afirma que há muito descontentamento em relação ao desempenho do novíssimo diretor técnico.

Cruijff assumiu o cargo de diretor técnico do Ajax em fevereiro, substituindo Alex Kroes. Após três meses no cargo, já circulam alguns “rumores preocupantes”.

“Resumindo: Cruijff precisa fazer o seu trabalho. Devemos nos preocupar? Sim. Também é preciso haver uma visão de longo prazo no clube. Se Jordi decidir voltar para Barcelona no ano que vem, algo precisa ficar para trás”, ele começa.

“Tem que haver uma estrutura de longo prazo. Já se ouve bastante insatisfação. Treinadores, olheiros, agentes, pais, sobre o desempenho do Jordi.”

“Principalmente aquelas ações individuais dele. Isso também torna preocupante a saída de Marijn Beukers. Se Cruijff planeja contratar quinze jogadores e de repente vai embora. O que vai sobrar então?”

“Cruijff e seu braço direito, Joël Lara, nem sequer se apresentaram ao departamento de olheiros do Ajax. Não apertaram as mãos, não houve reuniões, nada. Ele nem sequer tem acesso ao banco de dados.”

“Acho isso estranho. Investiu-se muito trabalho nisso. Não se faz nada com isso. Nem sequer se verificou se é útil. Isso preocupa-me. Esses olheiros não vão ficar parados. Vão procurar outras oportunidades. Os treinadores também. Alguns treinadores do De Toekomst já receberam ofertas para trabalhar noutro lugar”, conclui ele.



