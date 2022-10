Qual foi a lesão de Gustavo Mosquito? Quando o atacante volta a jogar pelo Corinthians?

Camisa 19 do Timão sofreu o rompimento cruzado anterior do joelho direito e só volta em 2023

Nesta quinta-feira (27), Gustavo Mosquito realizou exames médicos após sofrer lesão com um minuto de jogo contra o Fluminense. Os resultados foram negativos e o jogador deve perder o primeiro semestre de 2023 inteiro devido a um rompimento no ligamento cruzado anterior do sistema.

O LCA, como é popularmente conhecido, leva um grande tempo para recuperação, sendo de seis a nove meses de inatividade. Mosquito passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias, em data a ser confirmada pelo clube.

A lesão aconteceu no primeiro minuto da partida contra o Fluminense. Em lance pelo lado direito do ataque, o atacante teve o pé preso e logo sentiu dores no joelho. Foi substituído chorando muito.

TV Globo/Reprodução

Este não é o primeiro caso de um rompimento de joelho em um jogador corintiano na temporada. Paulinho, em maio, também teve a mesma lesão e segue sem em processo de recuperação.