Gucci, Jack Grealish e a nova investida na moda no futebol

Parceria é uma tendência crescente que só mostra sinais de expansão

No início deste ano, a fábrica de boatos de futebol entrou em ação. Onde esse tipo de especulação normalmente significa uma grande contratação ou um técnico pressionado no cargo, desta vez ele se concentrou em um possível acordo de endosso. De acordo com esses relatos, Jack Grealish estava prestes a assinar um contrato milionário com a Gucci que o tornaria um “embaixador oficial”, algo descrito como “praticamente sem precedentes para um esportista”.

Em maio, Grealish apareceu para confirmar os rumores em entrevista ao The Face. Embora possa ter parecido um movimento não convencional na época, Grealish fez questão de enfatizar quão profundos eram seus laços com a casa de luxo italiana, contando a história de uma bolsa da Gucci que seu pai comprou para ele como presente por se juntar ao time principal do Aston Villa. “Eu tinha apenas 16 anos”, disse ele à revista. “Isso vai tão longe!”

A mudança não faz sentido apenas por causa de uma bolsa de 10 anos. A Gucci é conhecida por trabalhar com colaboradores e embaixadores inesperados, e seus “Amigos de casa” geralmente incluem músicos (Harry Styles e Celeste), atores (Jared Leto e Dakota Johnson), artistas (Ignasi Monreal e Coco Capitan) e chefs (Massimo Bottura). Até o trainspotter Francis Bourgeois é presença constante em seus desfiles de moda.

Embora esta lista mostre o quão longe a Gucci joga a rede em termos de embaixadores, a contratação de Grealish ainda é a primeira vez que eles trabalham com um jogador de futebol. Esse movimento, portanto, dá à Gucci uma entrada formal em um novo mercado – completo com uma linha direta para os 5,2 milhões de seguidores do Instagram de Grealish – e a marca seguiu, assinando com a capitã do Arsenal, Leah Williamson, em outro “grande negócio”. ” Williamson foi uma convidada especial no show Gucci Cosmonogie, compartilhando suas fotos dos bastidores com a revista iD.

Tanto Grealish quanto Williamson foram obviamente parcialmente assinados devido às suas habilidades no futebol, mas os acordos de patrocínio também dependem de quem eles são fora do campo. Williamson é o líder de uma nova geração de jogadoras de futebol e, além de agora ser campeã da Euro, também é uma poderosa defensora do acesso de mulheres e meninas ao esporte. Isso se relaciona com o programa “Chime for Change” da Gucci , descrito como “uma campanha global para convocar, unir e fortalecer as vozes que falam pela igualdade de gênero”.

Getty/GOAL

Grealish, por outro lado, construiu um vínculo estreito com os fãs por meio de sua abordagem realista, incluindo suas comemorações da vitória na Premier League no final da temporada passada. Ao longo de sua carreira, Grealish tem sido mais franco, mais brincalhão e mais acessível do que a maioria dos jogadores da Premier League ou internacionais, algo que o tornaria querido pelos próprios ideais da Gucci. Em 2018, Harry Styles se tornou o rosto de sua campanha de alfaiataria, com imagens mostrando-o segurando uma galinha em seu chippy local . Se você tivesse que pensar em um jogador da Premier League disposto a fazer isso, provavelmente escolheria Grealish.

Nesse sentido, ambas as parcerias são impulsionadas pelos valores dos jogadores e não apenas pelo seu alcance. A Gucci não é a primeira marca de luxo a fazer isso com patrocínios de futebol. Um dos exemplos de maior destaque é a voz de sua geração Marcus Rashford, que assinou com a Burberry para “defende o poder de retribuir”. No comunicado anunciando a parceria, a gravadora com sede em Londres disse que o “trabalho de Rashford para apoiar a juventude do Reino Unido está no centro de nossa parceria e incorpora nosso compromisso com a comunidade e indo além”.

Longe do impacto direto de Williamson e Grealish, a decisão da Gucci de entrar no mundo do futebol também a ajuda a liderar em uma área em crescimento. A sobreposição entre moda e futebol percorreu um longo caminho desde que David James desfilou para a Armani em 1995, e hoje em dia os jogadores costumam assistir a desfiles de moda e às vezes participam eles mesmos. Hector Bellerin, do Arsenal, desfilou pela Louis Vuitton em 2019 e Trent Alexander-Arnold apareceu em uma campanha da Bottega Veneta em 2021. E depois há Dominic Calvert-Lewin, que se tornou um queridinho da maioria das revistas de moda desde que foi para a New York Fashion Week com o companheiro de equipe do Everton, Tom Davies, no início de 2020.

Essa relação também se estende ao produto. As marcas têm gostado de jogar com a estética do futebol em suas coleções, principalmente a Balenciaga, cujos lançamentos influenciados pelo futebol cobrem tudo, desde chuteiras de couro preto até camisas aparentemente inspiradas nos uniformes do Borussia Dortmund. A Gucci também entrou em ação com sua colaboração adidas Originals no início deste ano, e chegou em uma campanha com Paul Pogba, Serge Gnabry, Jude Bellingham e David Alaba.

As parcerias da Gucci com Grealish e Williamson, portanto, fazem sentido de várias maneiras diferentes. Em um nível superficial, dá à casa de luxo italiana uma posição na indústria do futebol, trazendo credibilidade de dois talentos globais que têm suas próprias plataformas e seu próprio alcance.

Mais profundo do que isso, porém, permite que a Gucci trabalhe com jogadores que compartilham seus valores. Tanto Grealish quanto Williamson são jovens, progressistas e não têm medo de serem eles mesmos. Nesse sentido, a parceria entre esses dois jogadores e uma das maiores casas de moda do mundo é baseada em princípios, não apenas no alcance. Em uma era em que os jogadores se sentem mais capacitados do que nunca para permanecerem fiéis a si mesmos, esse pode ser o futuro.