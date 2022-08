Guardiola revela a "pergunta chave" que faz antes de aprovar uma contratação

O espanhol revelou como é o processo de transferências e assinaturas no Etihad Stadium

Pep Guardiola revelou a pergunta-chave que ele faz antes de aprovar transferências no Manchester City. O espanhol treinou alguns dos melhores jogadores de todos os tempos, de Lionel Messi a Robert Lewandowski, e atualmente está tentando garantir que sua nova contratação, Erling Haaland, seja o seu próximo feito.

No entanto, Guardiola insiste que, quando se trata de uma transferência, seu foco principal não está na habilidade dos jogadores, mas em como eles se comportam como pessoa.

O que Guardiola disse sobre seu processo de transferência no Manchester City?

Em declarações à Sky Sports, Guardiola disse sobre o que procura nos novos recrutas: "O meu jogador favorito é quando é uma boa pessoa".

"Não me entenda mal, eles precisam ser jogadores de futebol, eles precisam ter um ego alto, mas não muito alto. Adoro trabalhar com esse tipo de pessoa. É por isso que uma das coisas que aprendi há muito tempo, quando fui comprar um jogador antes de tudo, perguntei ao diretor esportivo do clube 'como ele é como pessoa?'

"Eu não me importo com as habilidades, realmente. Porque o departamento de olheiros, eles vão me mostrar bons jogadores. Eles não são estúpidos."

Quem mais contratou o Man City nesta janela?

O City conseguiu um dos golpes da janela de transferências ao assinar com Haaland do Borussia Dortmund por 51 milhões de libras, e Guardiola também adicionou o inglês Kalvin Phillips ao seu meio-campo.

O ex-zagueiro do Barcelona, ​​Sergio Gomez, também chegou ao Etihad Stadium, junto com o goleiro reserva Stefan Ortega.

Por fim, os rumores apontam que o City pode ser forçado a voltar ao mercado se Bernardo Silva acabar deixando o clube em meio ao interesse de Paris Saint-Germain e Barcelona.