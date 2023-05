Guarani x Independente de Limeira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Guarani e Independente de Limeira se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), às 15h (de Brasília), no CT do Guarani, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

O Independente ocupa a lanterna do Grupo 6, com três derrotas nos três jogos disputados até o momento. Já o Guarani, com duas vitórias e uma derrota, ocupa a liderança do grupo, com 6 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Guarani: Alvaro, Caue, Caio, Vinicius, Matheus, João Vitor, Rafael, Lucas, João Leal, Bruno Paulo, Theo Henrique.

Independente de Limeira: Yan, Yuri, Thiago, Rafael, Kaishi, Ronnaldy, Lucas, Santiago, Diego, Heitor, Andre.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Independente de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?