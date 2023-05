Guarani x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Campinas, Guarani e Chapecoense entram em campo na noite desta quarta-feira (24), às 21h15 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de empate na rodada passada, o Guarani caiu para o quinto lugar do campeonato. O Bugre agora busca a vitória para tentar voltar ao G-4.

Do outro lado, a Chapecoense perdeu o jogo anterior e caiu para a 12ª posição, com 8 pontos. A Chape não tem baixas confirmadas para o duelo.

Prováveis escalações

Guarani: Airton Moraes; Felipe, Rodrigo, Victor Ramos, Mancha; Felipe Ferreira, Kaio, Gustavo Cazonatti e Pablo Siles; Alisson Farias e Bruno Nazário. Técnico: Argel Fucks.

Chapecoense: Tony; Diogo Mateus, Alvariño, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruno José, Régias e Bruninho; e Derek. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?