Grupo do Cruzeiro na Copinha 2023: times, jogos, datas e horários

A Raposa é a principal equipe do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio mais tradicional do futebol de base no Brasil, sendo disputado desde 1969 quase sempre no mês de janeiro e com a grande final sendo decidida em 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. O Grupo 10 da Copinha tem como principal time o Cruzeiro, acompanhado de Capivariano, Comercial do Mato Grosso e Penapolense.

O formato da Copinha prevê uma fase de grupos com 34 grupos, contando com 128 times no total. Cada chave conta com quatro equipes e os dois melhores avançam para o mata-mata que se inicia com um total de 64 clubes participantes. Protagonista do Grupo 10, o Cruzeiro foi campeão em 2007 e vice em 1996 e 2002.

Os times do Grupo 10

Capivariano

Cruzeiro

Comercial-MT

Penapolense

PARTIDAS DATAS HORA* LOCAL Penapolense 0x4 Capivariano 2 de janeiro 12h45 Estádio Tenente Carriço Cruzeiro 5x0 Comercial 2 de janeiro 15h Estádio Tenente Carriço Penapolense x Comercial 5 de janeiro 12h45 Estádio Tenente Carriço Capivariano x Cruzeiro 5 de janeiro 15h Estádio Tenente Carriço Penapolense x Cruzeiro 8 de janeiro 10h45 Estádio Tenente Carriço Comercial x Capivariano 8 de janeiro 13h Estádio Tenente Carriço

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)