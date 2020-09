Griezmann isola pênalti e leva fase ruim do Barcelona à França

Seleção francesa venceu a Suécia, mas atacante não saiu de campo sem irritar a torcida

Quando a fase não está boa... até o pênalti não entra. Nos acréscimos da partida entre e pela Liga das Nações, com os Les Bleus vencendo por 1 a 0, Antoine Griezmann teve a chance, de pênalti, de ampliar o placar após Martial ser derrubado dentro da área... e isolou a cobrança!

Griezmann achou que tava na final da Champions pic.twitter.com/L7BiNPxSZM — coxinha de copo (@aggomxz) September 5, 2020

Em meio à crise em que vive o , seus jogadores também não estão ajudando, nem mesmo em suas seleções: era esperado que Griezmann, depois de um ano de estreia fraco, conseguisse produzir mais nesta temporada que começa no final de setembro. Ainda que um pênalti não signifique praticamente nada, já é um sinal de que o atleta não está tão inspirado assim.

Trata-se do terceiro pênalti perdido por Griezmann de maneira consecutiva na seleção francesa. Ainda que a cobrança não tenha valido lá tanta coisa, já que a França saiu com os três pontos diante da Suécia, o erro do atleta preocupou a torcida do Barcelona, que já tem um pé atrás com o atacante.

Muitos chegaram a comentar que a falha do jogador evidenciaria a falta de confiança e de poder de definição que atletas do clube catalão vivem no momento - ou então que a equipe "estragaria" seus atletas.

Na partida, Lenglet, seu companheiro de equipe no Barça, ficou no banco de resevas, mesmo que Didier Deschamps tenha escolhido montar um esquema com três zagueiros: Upamecano, Varane e Kimpembe. Umtiti e Dembelé, dois jogadores que sofrem com lesões, nem convocados foram.

O talento está lá e ninguém nega que tais jogadores tem qualidade técnica para serem muito importantes para o futuro dos catalães. Mesmo assim, entretanto, todos os atletas do clube parecem estar em má fase, incluindo até Lionel Messi, que viveu uma novela e um litígio, mas ficará nos Blaugranas por mais uma temporada.

Mais do que uma preocupação séria, trata-se de um recado: a má fase do Barcelona fora e dentro de campo vem afetando os atletas, mesmo que eles não estejam defendendo o clube no momento.