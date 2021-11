Grêmio terá cinco desfalques para enfrentar o Fluminense

A derrota por 1 a 0 no clássico contra o Inter afundou ainda mais o Grêmio em uma crise que parece interminável. O tricolor está na penúltima colocação, com 26 pontos ganhos, e segue na zona do rebaixamento desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A distância agora é de nove pontos do Santos, o primeiro clube fora do Z4.



A projeção dos matemáticos é de que o tricolor precisa de seis vitórias nos nove jogos restantes, o que levaria o Grêmio a somar 44 pontos. A pontuação seria suficiente para tentar evitar o seu terceiro rebaixamento na história. Vale destacar que, até o momento, nos 29 jogos disputados, o Grêmio somou apenas sete vitórias.



Sem tempo para lamentar a derrota do último sábado, os jogadores do Grêmio se reapresentaram na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, para a preparação do confronto desta terça-feira, contra o Fluminense, na Arena gremista.



O técnico Vagner Mancini terá três desfalques certos para este compromisso contra o tricolor carioca. O goleiro Gabriel Chapecó, servindo a seleção brasileira, o volante Villasanti, com a seleção do Paraguai, e o centroavante Borja, que está com a seleção colombiana. Os três serão desfalques nas próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, América-MG e Bragantino.



Além dos jogadores convocados, o técnico gremista terá os desfalques do volante Thiago Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do lateral esquerdo Cortez, expulso no clássico. No total serão cinco os desfalques do Grêmio para o confronto contra o Fluminense.



“Preciso encontrar um time que me dê respostas com vitórias. Precisamos mudar peças, esquema de jogo, encontrar jogadores que pisem na área adversária. É necessário mudar o repertório e encontrar um time que dê a sustentação necessária para achar uma equipe que encontre o caminho das vitórias”, destacou o treinador gremista Vagner Mancini, após o clássico.



Para encarar o Fluminense, Vagner Mancini deverá escalar o Grêmio com Brenno, Vanderson, Kannemann, Geromel e Rafinha; Lucas Silva, Sarará, Campaz e Douglas Costa; Ferreira e Diego Souza.



A partida contra o Fluminense também será sem a presença do torcedor gremista. O tricolor foi punido pelo STJD devido às invasões que ocorreram no gramado da Arena após a derrota para o Palmeiras.