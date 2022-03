Grêmio tenta repatriar Guilherme, campeão da Copa do Brasil em 2016

O Grêmio está encaminhando a contratação do atacante Guilherme, 26 anos, que pertence ao Al Dhafra, time dos Emirados Árabes. O atacante é formado nas categorias de base do próprio Grêmio, e esteve no grupo campeão da Copa do Brasil, em 2016.

Sem espaço no elenco tricolor, Guilherme acabou sendo emprestado para o Botafogo, em 2017, onde disputou a Libertadores da América e acabou sendo eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Em 2018 Guilherme atuou por Coritiba e Chapecoense.

Em 2019 o atacante viveu o melhor momento da sua carreira. Atuando pelo Sport Recife, Guilherme foi goleador da série B, marcando 21 gols, sendo peça importante do time pernambucano para o acesso para a série A. A boa campanha fez o Sport adquirir em definitivo o atacante junto ao Grêmio.

Em 2019 o clube pernambucano vendeu Guilherme para o Al- Faisaly, da Arábia Saudita. Em 2021, por indicação do técnico Rogério Micale, Guilherme acabou indo para o Al Dhafra.

Agora o Grêmio deseja repatriar o atacante, entre as partes já está tudo acertado, faltando apenas a liberação do Al Dhafra.

O contrato do atacante com o clube dos Emirados acaba no final de abril e a janela de transferência para contratar jogadores do exterior fecha no dia 12 de abril. O tricolor vai ter que correr contra o tempo para conseguir ter o jogador nas primeiras rodadas do Brasileiro.

O empresário Vinícius Prates, representante do atacante, está tentando antecipar a liberação de Guilherme. Em um primeiro momento o clube dos Emirados não aceita liberar Guilherme sem receber uma compensação financeira, algo que neste momento está descartado pelo Grêmio.

A expectativa é de que até o final do mês de março o empresário do atacante Guilherme consiga convencer o Al Dhafra a liberar Guilherme de graça para o Grêmio, com tempo suficiente para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro da série B.