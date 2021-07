Grêmio recorre a Borja após tentativas frustradas de reforços para o ataque

Atacante colombiano não deve seguir no Palmeiras de Abel Ferreira e é o nome da vez após Luiz Adriano, Calleri e Pedro Rocha

A eficiência dos dirigentes do Grêmio em vender jogadores não vem sendo a mesma com relação à contratação dos reforços pedidos pelo técnico Luiz Felipe Scolari. No mercado em busca de um centroavante e um meio-campista, os dirigentes do Tricolor já fizeram várias investidas em jogadores indicados pelo treinador gremista mas, por diversos motivos, algo deu errado na hora de definir cada uma das contratações.

Um dos exemplos é o do atacante Luiz Adriano, que pertence ao Palmeiras e esteve acertado para reforçar o Grêmio. A negociação acabou não evoluindo em função da rejeição dos torcedores pelo jogador. Luiz Adriano foi formado na base do Inter, tem tatuada em sua perna a taça de campeão do Mundial de Clubes conquistada em 2006 e seu pai, colorado fervoroso, costuma debochar do Grêmio nas mídias sociais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O argentino Jonathan Calleri também foi sondado, mas os altos valores acabaram fazendo o Grêmio desistir. Pedro Rocha, formado pelo Grêmio e hoje no Spartak de Moscou, também foi tentado, mas o clube russo pediu 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pelo empréstimo por um ano e o clube gaúcho acabou também recuando nesta negociação.

Agora, a direção tricolor tenta a contratação do atacante colombiano Miguel Borja, do Palmeiras. O jogador está fora dos planos do técnico Abel Ferreira e pode ser liberado para atuar pelo tricolor gaúcho. Mas a negociação não é simples: a direção do Palmeiras exige que Borja amplie o seu contrato atual com o Palmeiras, que acaba em dezembro de 2022, até o fim de 2023.

A outra exigência do clube paulista é a liberação imediata de Borja por parte do Grêmio caso apareça algum clube interessado na compra em definitivo do atacante colombiano, ainda que o Tricolor Gaúcho também tenha a possibilidade de cobrir a proposta para seguir com o jogador. A negociação está evoluindo e a direção gremista espera, desta vez, fazer o anúncio tão esperado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Matheus Henrique e Ruan de saída

Ainda nesta sexta-feira (30), o Grêmio encaminhou as vendas do meio-campista Matheus Henrique e do zagueiro Ruan ao Sassuolo, da Itália. O volante, que está representando a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio, deve se apresentar em seguida ao novo clube enquanto o defensor, primeira opção no elenco tricolor além dos titulares Geromel e Kannemann, irá completar a temporada 2021 pelo Tricolor antes de partir para o futebol italiano.