Sem espaço na Europa, Pedro Rocha pode voltar ao Grêmio

Nos bastidores a direção gremista trata como uma possibilidade real o retorno de Pedro Rocha ao clube

Fora dos planos do Spartak Moscou, o atacante Pedro Rocha, 26 anos, pode estar retornando para o Grêmio, onde viveu o seu melhor momento na ainda curta carreira de jogador de futebol.

Revelado pelo Diadema-SP, Pedro Rocha chegou por empréstimo ao Grêmio em 2013, para jogar no time sub-20. Com boas atuações, a direção gremista acabou adquirindo em definitivo o vínculo do atacante. Em 2015, Pedro Rocha começou a figurar no time profissional, ganhando espaço com o então treinador Luiz Felipe Scolari.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2016, já com o técnico Renato Portaluppi, o atacante despontou para o futebol, sendo peça fundamental na conquista da Copa do Brasil, marcando gols na decisão contra o Atlético-MG.

As boas atuações fizeram com que o jogador fosse negociado, em 2017, para o Spartak Moscou. Os russos vieram a Porto Alegre tentar a contratação de Luan, porém acabaram levando Pedro Rocha.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação)

No leste europeu o atacante não conseguiu reproduzir as boas atuações da época de Grêmio e acabou retornando para o Brasil, onde em 2019 atuou por empréstimo no Cruzeiro, mesmo ano do rebaixamento do clube mineiro. Nos 33 jogos que participou no clube celeste, Pedro Rocha marcou apenas quatro gols.

Em 2020, o Spartak Moscou acabou emprestando Pedro Rocha para o Flamengo, onde sofreu com problemas físicos e atuou em apenas 11 partidas, marcando somente um gol. De volta à Rússia, Pedro Rocha perdeu espaço e foi atuar no Spartak-B. Com contrato até junho de 2023, a expectativa dos dirigentes russos é de que o jogador possa voltar a jogar em alto nível pelo Grêmio.

No lado gremista, o silêncio impera em relação à contratação de Pedro Rocha, mas nos bastidores a direção trata como uma possibilidade real o retorno do atacante. A ideia é anunciar Pedro Rocha nos primeiros dias de agosto, quando abre a janela para contratar atletas que atuam no exterior.