O que esperar de Borja neste retorno ao Palmeiras em 2021

O atacante, contratação mais cara já feita pelo clube, está à disposição de Abel Ferreira e retorna após empréstimo ao Júnior de Barranquilla

A semana foi de novidades no ambiente do Palmeiras. O time, que está numa sequência de nove vitórias consecutivas considerando todas as competições, se apresentou nesta terça-feira (27) para iniciar a preparação visando o clássico deste sábado contra o São Paulo – pela 14ª rodada do Brasileirão, competição liderada pelo alviverde. E quem esteve na Academia foi Miguel Borja.

O atacante retornou ao Palmeiras depois de estar emprestado para o Júnior de Barranquilla, onde estava desde 2020, e também após um período de férias após sua participação com a seleção colombiana na Copa América 2021. Vale lembrar que recentemente o torcedor palmeirense viu outros dois velhos-conhecidos retornarem ao clube após períodos emprestados, mas ao contrário do que têm acontecido com Deyverson e Dudu a prioridade no clube é de negociar Borja.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Então ele volta e participa normalmente das atividades até podermos definir essa situação. Caso a gente não consiga definir, ele continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor para conquistar seu espaço uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido”, disse o diretor Anderson Barros em contato com a Rádio 105 FM.

“Hoje a prioridade é essa (negociar). A gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele. O mercado ainda é muito complexo e muito complicado por tudo que aconteceu nos últimos meses em razão dessa crise provocada pela pandemia. A gente sabe das dificuldades. O que a gente ressalta é que apesar de ter buscado e tentado essa negociação, a gente acabou ainda não conseguindo, ele volta a trabalhar, até porque mereceu um investimento muito alto da nossa parte”, completou.

Borja chegou ao Palmeiras envolto de expectativas: por ter sido eleito Rei da América no ano anterior, no qual ajudou o Atlético Nacional a conquistar a Libertadores de 2016, e por ter sido a contratação mais cara já feita pelo clube (foram cerca de R$ 70 milhões investidos). No entanto, com 36 gols em 112 jogos e atuações apagadas o colombiano não convenceu no Palmeiras. E por isso foi emprestado para o Atlético Júnior, de Barranquilla.

De volta ao futebol colombiano, o desempenho (35 gols em 59 jogos) agradou a diretoria palmeirense. Borja está à disposição do técnico Abel Ferreira para os desafios que estão à frente, mas está bem claro que, ao menos hoje, a vontade do Palmeiras é de negociar o atacante de 28 anos.

Segundo apurado pela Goal, o Palmeiras pede 4 milhões de dólares para negociar o jogador.