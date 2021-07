Grêmio define vendas de Matheus Henrique e Ruan para o Sassuolo

Matheus Henrique, que está servindo à seleção brasileira olímpica, não joga mais pelo tricolor, indo direto de Tóquio para a Itália

O Grêmio acertou a venda do volante Matheus Henrique e do zagueiro Ruan para o Sassuolo, da Itália. A negociação foi concretizada nesta sexta-feira, com o CEO gremista, Carlos Amodeo, definindo os últimos detalhes da transferência e os valores a serem recebidos pelo tricolor.

Pelo volante Matheus Henrique, o Grêmio vai receber 10 milhões de euros, mais três milhões de euros em bonificações, caso o jogador atinja algumas metas estabelecidas em contrato, como número de jogos como titular e convocações para a seleção brasileira principal.

Em relação ao zagueiro Ruan, os valores são menores. O Grêmio vai receber cinco milhões de euros por 60% do vínculo econômico. Pelos outros 40%, que pertencem a empresários e ao Novo Hamburgo, time da grande Porto Alegre, serão pagos três milhões de euros, divididos entre as partes.

Ficou acertado também que, mesmo com a venda, o zagueiro Ruan vai permanecer atuando pelo Grêmio até o final desta temporada, só se apresentando no Sassuolo em janeiro de 2022.

Quem também está próximo de deixar o tricolor gaúcho é o atacante Ferreira. O Al Ain FC, time dos Emirados Árabes, ofereceu quatro milhões de euros pelo empréstimo por um ano, com vínculo econômico fixado em 11 milhões de euros no final do empréstimo, caso exista o interesse do clube em adquirir em definitivo o atleta.

Ferreira está em fase final de recuperação de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito e deve voltar a ficar à disposição na próxima semana.