Felipão no Grêmio: todas as passagens, títulos, retrospecto e mais do técnico

Luiz Felipe Scolari retornou para o Tricolor em 2021, nesta que é sua quarta passagem pelo clube gaúcho

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi definido como o novo técnico do Grêmio para 2021, chegando para substituir o lugar deixado por Tiago Nunes nesta que agora é sua quarta passagem no clube gaúcho.

O treinador terá missão inicial de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube, que no início da temporada gerou altas expectativas por causa das contratações feitas, tem apenas uma vitória em 11 partidas e segue como penúltimo colocado, à frente apenas do Juventude.

Retrospecto de Felipão no Grêmio

Luiz Felipe Scolari tem muito de sua história ligada ao Grêmio. O Tricolor Gaúcho foi o primeiro grande clubes comandado por Felipão, cuja primeira passagem aconteceu em 1987 e ficou marcada pela conquista do título gaúcho daquela temporada.

Seria na segunda passagem do treinador, entretanto, aquela que ficaria pelas maiores conquistas. Entre 1993 e 1996, o Grêmio de Felipão conquistou o Brasil e as Américas. O treinador ainda teve passagem sem muito brilho entre 2014 e 2015 antes de retornar, agora em 2021, ao comando do Imortal.

A reestreia do treinador no clube gaúcho se deu em um empate por 0 a 0 contra o Internacional, no dia 10 de julho de 2021, e o último jogo até o momento foi um empate por 1 a 1 com o América-MG, pela 13ª rodada do Brasileirão 2021.

Abaixo, a Goal tte mostra os principais dados de Felipão no comando do Tricolor.

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 375 179 107 89 57.2%

Gols pró: 573

Gols contra: 343

Campanha em 2021: 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota.

Títulos conquistados

