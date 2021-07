Grêmio tenta contratações de Calleri e Hernani

O atacante, que teve sucesso no São Paulo, e o meio-campista estão na mira do Tricolor

A direção gremista está próxima de anunciar dois reforços para a sequência da temporada 2021. Os jogadores que serão contratados pelo Tricolor Gaúcho estão atuando no exterior e só poderão jogar pelo Grêmio a partir do mês de agosto, quando abre a janela para contratar atletas que estão atuando fora do Brasil.

Os nomes cotados são do volante Hernani, 27 anos, que atua no Parma-ITA, e do atacante argentino Jonathan Calleri, 27 anos, que pertence ao time uruguaio Deportivo Maldonado e está emprestado ao Osasuna, da Espanha.

No Brasil, Hernani atuou no Athletico-PR e no Joinville e, em 2016, foi negociado com o Zenit, da Rússia. Em 2020 Hernani acertou a sua transferência para o Parma, da Itália, com contrato até 2023.

A contratação de Hernani seria uma reposição para a provável saída de Matheus Henrique, que está servindo à seleção brasileira olímpica e despertou o interesse do Sassuolo, da Itália.

Os dirigentes do time italiano fizeram uma sondagem por Matheus Henrique e o Grêmio respondeu que só libera o meio-campista por um valor mínimo de 10 milhões de euros. A negociação deve evoluir nos próximos dias, com Matheus Henrique sendo negociado em definitivo para o futebol italiano.

Em relação ao atacante argentino Jonathan Calleri, a direção gremista entrou em contato com o staff do atleta para saber da possibilidade de contratar o jogador. Os valores apresentados pelos dirigentes do Deportivo Maldonado assustaram e o Grêmio tenta uma redução para tentar iniciar a negociação. Calleri está emprestado ao Osasuna, da Espanha, até o final do mês de julho. Além do Grêmio, o São Paulo também demonstrou interesse no atacante.