Grêmio Osasco x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pelo jogo de ida das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Grêmio Osasco e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 15h (de Brasília), no estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Ainda sem vencer no campeonato, o Grêmio Osasco é o lanterna do grupo 10, com oito derrotas até o momento. Já o São Paulo vem de um empate e é o líder da chave, com 18 pontos.

Prováveis escalações

Grêmio Osasco sub-20: Pedro, Pablo, Yan, Lucas, Pedro Henrique, Lucas Costa, Gianlluca, Arthur, Matheus, Antonio e Edson.

São Paulo sub-20: Felipe, Kaiky, Ythallo, Pedro, Felipe, João Douglas, João Adriano, Iba, Talles, Luiz Henrique e Gabriel.

Desfalques

Grêmio Osasco

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?