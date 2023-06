Grêmio x Monsoon ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela sétima rodada do Grupo B da competição; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo B, o Grêmio recebe o Monsoon na tarde deste sábado (10), às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado, em El Dourado, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Embalado com oito vitórias consecutivas na temporada, o Grêmio busca manter o aproveitamento de 100% no Gauchão. No momento, está na liderança do Grupo B, com 18 pontos, enquanto o Monsoon ocupa a segunda posição, com 16. Em caso de vitória, assume a ponta do grupo.

Prováveis escalações

Grêmio: Wendel; Lucas Kawan, Paulo Henrique, Viery, Wesley Costa, Josué, Caio Araújo, Rubens, Jefinho, Gustavo Gomes, Pedro Clemente.

Monsson: Matheus Mendonça; Yander, Guilherme Granville, João Lucas, Marco, Mauricio Rossoni, Breno, Pedro, Joesley, Rian, Samuel Leal.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Monsoon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?