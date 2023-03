Grêmio x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela décima rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV e na internet

E a bola vai rolar para o Gre-Nal 438! Grêmio e Internacional se enfrentam na noite deste domingo (5), às 20h (de Brasília), na Arena, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Líder do estadual com 25 pontos e já garantido na próxima fase, o Grêmio vai em busca de uma vitória no clássico para manter a sua invencibilidade na competição (oito vitórias e um empate). O técnico Renato Gaúcho tem todo o elenco à disposição e projetou o dérbi, pedindo paz dentro e fora de campo.

"Acredito que o palco está pronto e agora as estrelas, que são os jogadores, têm a oportunidade de mostrar, tanto para a torcida do Grêmio, mas também do Internacional. Espero que tenhamos um clássico de paz. Queremos dar exemplo ao Brasil todo. Tem sido ridículo alguns jogos pelo que vemos de violência, mas daremos exemplo. Temos todos os ingredientes para uma grande partida", afirmou.

Do outro lado, o Internacional é o vice-líder do campeonato com 19 pontos e, assim como o rival, também não sabe o que é derrota (cinco vitórias e quatro empates). O Colorado também não tem desfalques confirmados, além de promover a estreia de Luiz Adriano.

"Não tem coisa melhor que jogar um Gre-Nal, é um combustível a mais. Uma semana de Gre-Nal, poder jogar um Gre-Nal novamente, estar num jogo desse que para o Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de voltar nessa semana de Gre-Nal", disse o atacante.

Clique aqui e veja quem venceu mais vezes o clássico Gre-Nal.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel; João Pedro (Fábio), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina (Ferreira); Suárez.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?