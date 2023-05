Grêmio x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, Grêmio e Fortaleza entram em campo na tarde deste domingo (14), na Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de goleada sofrida no jogo passado, o Grêmio caiu para o 11º lugar, com 7 pontos. O Tricolor conta com o apoio em massa de sua torcida para se recuperar na competição, e terá os retornos e Suárez e Pepê.

Já o Fortaleza ficou no empate no meio da semana e foi para a sétima posição, com 9 pontos. O Tricolor irá a campo com mudanças promovidas pelo técnico Vojvoda, já que Brítez está suspenso, enquanto Pedro Rocha, Benevenuto e Fernando Miguel se recuperam de lesões.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Grêmio venceu cinco vezes, o Fortaleza três, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Fortaleza: Maurício Koslinski; Tinga, Ceballos, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe; Romarinho, Lucero, Galhardo.

Desfalques

Grêmio

João Pedro e Fábio se recuperam de lesões.

Fortaleza

Fernando Miguel, Benevenuto e Pedro Rocha estão no departamento médico, enquanto Brítez cumpre suspensão.

Quando é?