Grêmio encaminha contratação de novo executivo de futebol

Diego Cerri esteve no Bahia até o final de 2020 e deve ser anunciado pelo Tricolor Gaúcho

A direção do Grêmio está contratando o executivo de futebol Diego Cerri, profissional de 46 anos, com passagem por Ceará, Red Bull Brasil, Grêmio Prudente e Bahia, onde encerrou a sua passagem em dezembro de 2020.

Cerri esteve em Porto Alegre na semana passada, onde foi sabatinado pelo vice de futebol Marcos Hermann e o presidente Romildo Bolzan Júnior. As ideias e o currículo se encaixaram no perfil do executivo que o Grêmio estava buscando, um profissional com conhecimentos científicos e com o foco ligado em jovens jogadores com potencial e futuro promissor.

O anúncio da contratação de Diego Cerri deve ser feito ainda nesta sexta-feira, prazo estipulado pelos dirigentes do Grêmio para definir a contratação do executivo de futebol.

Cerri também esteve na mira do Santos, segundo apurou a Goal. O clube paulista busca reestruturar seu futebol após a saída do técnico Ariel Holan e busca um novo dirigente além de um treinador.