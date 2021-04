Não é só treinador: Santos busca novo dirigente de futebol no mercado

Comitê de Gestão do Peixe elege três prioridades e faz entrevistas com profissionais. Diego Cerri, ex-Bahia, foi um dos cotados

O Santos está no mercado em busca de um novo técnico (brasileiro) e também de um dirigente para o futebol. As conversas ocorrem de maneira paralela e os contratados não necessariamente serão anunciados juntos. No caso do técnico, a expectativa é de definição no máximo até segunda-feira. Renato Gaúcho, livre desde a saída do Grêmio, é visto pelo Peixe como um profissional de salário alto, embora também seja avaliado como um nome de peso. Houve contatos com o empresário Gerson Oldenburg, mas não se trata de uma possibilidade simples.

Em relação ao novo dirigente, a Goal apurou que o Santos faz entrevistas e há três profissionais considerados prioridades, cujos nomes são mantidos em sigilo. A ideia inicial é que esse novo dirigente trabalhe com o gerente de futebol Jorge Andrade.

Diego Cerri teve passagem recente pelo Bahia (Foto: Reprodução/EC Bahia)

Um dos nomes cotados e discutidos no Santos foi o de Diego Cerri, ex-Bahia. O diretor deixou o clube baiano no fim de 2020. Diego Cerri esteve entre os nomes no radar do São Paulo (foi uma das possibilidades cogitadas antes da definição por Rui Costa) e Palmeiras (o clube contratou Anderson Barros). Nos bastidores da Vila Belmiro, fala-se da possibilidade de que Cerri vá para outro clube brasileiro.

Livre do transfer ban da Fifa, o Santos pretende buscar contratações pontuais e de baixo custo. Nesse sentido, as definições do novo técnico e dirigente do futebol são importantes. As ações do Santos no mercado são feitas mediante maioria de votos dos membros no Comitê de Gestão do presidente Andrés Rueda.