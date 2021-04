Grêmio quer definir novo executivo de futebol até sexta; entenda o perfil

Clube tricolor passa por reformulação e já trouxe o técnico Tiago Nunes e o vice de futebol Marcos Hermann

A contratação de um executivo de futebol vem sendo o grande desafio dos dirigentes do Grêmio. Os mais diversos nomes já foram analisados pelo presidente gremista Romildo Bolzan Júnior e o vice de futebol, Marcos Hermann.

Alguns profissionais foram sondados, mas sem nenhuma proposta concreta formalizada. Foi o caso de Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético-MG. Conselheiros do Grêmio que trabalharam com Caetano na época em que ele esteve no tricolor o procuraram para saber sobre a possibilidade de voltar para Porto Alegre.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Foi uma sondagem, sem nenhuma proposta oficial, de pessoas da época em que eu trabalhei no Grêmio. Eu tenho contrato com o Atlético-MG, mas de oficial do Grêmio não chegou nada”, disse Rodrigo Caetano, em contato com a reportagem da Goal.

Outro nome que foi especulado nos bastidores da Arena foi o de Alexandre Mattos, que esteve recentemente no Palmeiras e no Atlético-MG. Mas, ao contrário de Rodrigo Caetano, que foi sondado por conselheiros do tricolor, quem procurou Mattos foram alguns jogadores do elenco gremista que trabalharam com ele em outros clubes, pedindo que ele se ofereça ao Grêmio.

Alexandre Mattos também confidenciou a amigos, que entende que o perfil do profissional que o Grêmio está procurando é o de um executivo que trabalhe com o foco nas categorias de base e na busca por jogadores promissores que estejam surgindo no mercado.

A direção tricolor não estabeleceu prazo para anunciar o novo executivo de futebol, mas a ideia é definir o nome deste profissional até a próxima sexta-feira.