Grécia x Irlanda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do grupo B; veja como acompanhar na internet

A Grécia recebe a Irlanda na tarde desta sexta-feira (16), na Opap Arena, em Atenas, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Diante de sua torcida, a Grécia vai em busca de um triunfo para manter a sua vice-liderança. Os gregos acumulam 3 pontos até o momento. Do outro lado, a Irlanda quer se recuperar da derrota na estreia. A equipe está na quarta posição, ainda sem pontuar.

Prováveis escalações

Grécia: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Pavlidis.

Irlanda: Bazunu; Collins, Egan, O'Shea; Doherty, Browne, Cullen, Molumby, McClean; Ferguson, Obafemi.

Desfalques

Grécia

Sem desfalques confirmados.

Irlanda

Chiedozie Ogbene está no departamento médico.

Quando é?