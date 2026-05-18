Os telespectadores do Studio Voetbal ficaram irritados com Rafael van der Vaart no domingo à noite. No X e no GeenStijl, há fortes indícios de que ele estava bêbado à mesa.

No domingo à noite, a NOS transmitiu o último episódio de todos dos tempos do Studio Voetbal. O programa foi cortado por motivos de economia e não será mais transmitido a partir da próxima temporada.

Segundo o GeenStijl, Van der Vaart havia bebido bastante antes da transmissão. “Rafael van der Vaart costuma ser engraçado, mas, antes do episódio, ele havia engolido mais dez cervejas de uma vez”, escreve o site.

Também no X chamou a atenção o comportamento do ex-meio-campista do Ajax e do Real Madrid, entre outros. “Ontem ficou provado por que é ótimo que o Studio Voetbal acabe. Você deixa um Van der Voort bêbado tagarelando e roubando a cena de todo o programa”, escreve alguém.

“É mesmo, né? Acho que ele já tinha tomado uns vinhos. Às vezes, ele nem conseguia se expressar direito. Com a cara toda vermelha”, reage outro.

“Van der Vaart estava completamente bêbado”, pode-se ler mais adiante. Outro usuário espera que Van der Vaart tenha vindo de táxi para o estúdio.

“Acho que o Van der Vaart já tinha tomado o drinque de despedida antes”, escreve outro telespectador. “O Van der Vaart está bêbado à mesa de novo durante o último Studio Voetbal”, conclui mais alguém.