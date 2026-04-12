"Grande interrogação"... Flick define a escalação do Barcelona para o confronto contra o Atlético de Madrid

O Barcelona enfrenta uma tarefa difícil quando visitar o Atlético de Madrid na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Metropolitano de Riad.

O Barcelona buscará a virada e compensar a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida, no Estádio Camp Nou, contra o Atlético de Madrid, para avançar às semifinais.

O jornal “Sport” informou que o técnico do Barça, Hans Flick, não pensou na partida de volta contra o Atlético de Madrid e escalou um time quase titular, garantindo resultados, que goleou o Espanyol por 4 a 1 no Camp Nou, ampliando a diferença com o Real Madrid na La Liga para nove pontos e se aproximando ainda mais do título da Liga.

O técnico alemão, no entanto, deu algumas dicas sobre vários aspectos da escalação titular que pretende escalar na partida contra o Atlético de Madrid, em busca da vitória.

Com Juan García no gol, Jules Koundé e João Cancelo ficaram no banco contra o Espanyol, e espera-se que ambos comecem como laterais no Wanda Metropolitano

. O francês não jogou nem um minuto, enquanto o português entrou no segundo tempo; ambos estarão em plena forma para a próxima partida.

No centro da defesa, espera-se que Gerard Martín esteja pronto, conforme declarou Flick na coletiva de imprensa de ontem. Com a suspensão de Pau Cubarsi devido à expulsão na partida de ida, Eric García e Ronald Araújo disputarão a outra vaga na zaga.

Frenkie de Jong jogou apenas 10 minutos em seu retorno após um mês e meio de ausência e, embora o Barcelona esteja com poucas opções no meio-campo devido à ausência de Marc Bernat, sua participação na partida de terça-feira não está confirmada.

O técnico do Barcelona terá que decidir se prefere escalá-lo como titular ou usá-lo como reserva. No último caso, o parceiro de Pedri no meio-campo será Eric Garcia, Gavi ou Casado.

No ataque, Marcus Rashford também foi poupado contra o Espanyol, o que o torna o principal candidato a jogar na ala esquerda, e Lamine Yamal será a principal arma do Barcelona para avançar pela ala direita.

Além disso, a posição de ponta de lança continua sendo a maior incógnita na escalação titular de Flick no Wanda Metropolitano.

Ferran Torres acabou com sua seca de gols ao marcar duas vezes no clássico, enquanto Robert Lewandowski não jogou nem um minuto e chegará em plena forma para a partida continental; além disso, Dani Olmo teve um bom desempenho como falso nove na partida da Liga contra o Atlético de Madrid. Portanto, não dá para tirar muitas conclusões da partida contra o Espanyol.

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