Graças a uma cláusula, Dumfries pode agora sonhar com a transferência dos seus sonhos

Denzel Dumfries está definitivamente na mira do Real Madrid. O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que o grande clube espanhol pretende contratar um novo lateral-direito neste verão e que Dumfries, de 30 anos, é um dos principais candidatos.

A busca do Real Madrid por um novo lateral-direito está relacionada à saída de Dani Carvajal. O capitão, de 34 anos, se despediu do clube em maio, após uma carreira de nada menos que 22 anos.

Dumfries é ainda mais interessante para os clubes interessados devido à sua situação contratual no Inter. Segundo relatos, o contrato do lateral-direito inclui uma cláusula de rescisão limitada, o que permite que ele deixe Milão neste verão por 25 milhões de euros.

Nos últimos meses, Dumfries já foi regularmente associado a uma saída do Inter, sendo que clubes como FC Barcelona, Liverpool e Manchester United também foram ligados a ele.

Segundo Romano, o Real Madrid está avaliando vários candidatos para a posição na lateral direita da defesa. Além de Dumfries, Pedro Porro, do Tottenham Hotspur, também é citado como uma das opções que estão sendo seriamente consideradas pela diretoria do Real Madrid.

O nome de Iván Fresneda também aparece nas reportagens de Romano. O lateral-direito de 21 anos do Sporting de Lisboa teria sido observado recentemente por olheiros do Real Madrid.

Por enquanto, Dumfries se prepara com a seleção holandesa para a próxima Copa do Mundo. Seu contrato com a Inter vai até meados de 2028.