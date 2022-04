Gol bizarro salva frango de Diego Loureiro no Botafogo

Um Botafogo cheio de expectativas, por causa do novo momento de SAF, mais uma vez levou um bom número de torcedores em jogo longe do Rio de Janeiro. O duelo agora seria contra o Atlético-GO, pela terceira rodada do Brasileirão, e terminou empatado em 1 a 1 graças a gols um tanto quanto bizarros.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Atlético-GO abriu o placar graças a duas grandes falhas do goleiro Diego Loureiro. O arqueiro botafoguense saiu tocando rasteiro, mas entregou a esfera para Marlon Freitas. O meio-campista arriscou o chute de longe e Diego aceitou: tentou encaixar a bola, mas a mesma lhe escapou por entre as pernas. Um frango clássico.

Atrás no placar, o time treinado por Luís Castro tentou de tudo para chegar ao empate. Chegou a ter um pênalti apitado pelo árbitro, mas anulado após olhada no VAR, e um gol mal anulado de Chay. Quis o destino que um gol bizarro fosse respondido por outro.

Vitor Silva/Botafogo

No último lance da partida, Saraiva, no limite da vontade, tentou um cruzamento acrobático quando a bola já tentava escapar para alinha de fundo. A bola bateu no pé do meia Leandro Barcia e, devagarinho, entrou no fundo das redes do Dragão. Um alívio para os torcedores alvinegros... e para Diego Loureiro.

O empate deixou o Botafogo com quatro pontos somados, enquanto o Atlético-GO tem dois.