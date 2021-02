Goiás x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Serrinha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Goiás recebe o RB Bragantino neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. A partida será transmitida ao vivo no SporTV (exceto GO) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x RB Bragantino DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Serrinha - Goiânia, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Lucio Beiersdorf (RS)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?

Goiás luta contra o rebaixamento / Foto: Divulgação Goiás

Os canais SporTV e Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta segunda, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando contra o rebaixamento, o Goiás entra em campo precisando da vitória para evitar o rebaixamento com uma rodada de antecedência.

A equipe pode ter dois problemas na escalação: David Duarte, ainda se recuperando de lesão no joelho, e Fernandão, que voltou a sentir dores no pé.

Já o RB Bragantino, com 49 pontos, vem de uma vitória e dois empates seguidos no Brasileirão.

O atacante Artur, com dores no adutor, é tratado como dúvida, enquanto o técnico Maurício Barbieri pode ter o retorno de Edimar, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Sport.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Shaylon, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Breno, Henrique e Figueira; Vinícius, Fernandão (Índio ou Daniel de Pauli) e Rafael Moura.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Cuello, Morato e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 2 Aparecidense Campeonato Goiano 11 de fevereiro de 2021 Goiás 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Goiás Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021 Sport 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021

Próximas partidas