Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Goiano 2022

Neste sábado (02), a equipe do Goiás recebe o Atlético-GO em casa para a disputa do segundo jogo da final do Campeonato Goiano de 2022. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em confronto que será transmitido na TV Anhanguera, em televisão aberta, na região de Goiás. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real clicando aqui.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Atlético-GO DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Estádio da Serrinha - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Anhanguera é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Estádio. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

As duas equipes se enfrentaram na última vez pelo primeiro confronto da final deste ano, quando o Atlético-GO venceu o Goiás por 1 a 0.

Os donos da casa chegam para a final após sete vitórias, dois empates e uma derrota na fase de grupos. O clube alviverde foi, inclusive, a equipe que mais gols marcou pela competição na primeira fase, com 19.

É AMANHÃ A GRANDE FINAL, NAÇÃO ESMERALDINA! 🔥🇳🇬



📸 Rosiron Rodrigues | Goiás EC#Goianão2022 #OMaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/pu3NKCK95Z — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 1, 2022

No caso do Atlético-GO, com cinco vitórias, tabém dois empates e três vezes em que foi superado, acabou classificado para as quartas e chegou às finais contra o grande adversário, vencido já no primeiro duelo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GOIÁS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 3 Iporá Campeonato Goiano 23 de março de 2022 Atlético-GO 1 x 0 Goiás Campeonato Goiano 26 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Atlético-GO Campeonato Goiano 02 de abril de 2022 16h30 (de Brasília) Coritiba x Goiás Brasileirão Série A 10 de abril de 2022 11h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Goiano 22 de março de 2022 Atlético-GO 1 x 0 Goiás Campeonato Goiano 26 de março de 2022

Próximas partidas