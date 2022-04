Goiás x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeoanto Goiano 2022

Fim de semana com decisão! Neste sábado (02), às 16h30 (de Brasília), o Goiás recebe o Atlético-GO por mais uma final de Campeonato Goiano, desta vez na edição de 2022. O confronto que acontece no Estádio da Serrinha é a partida de volta, e o Esmeraldino precisa vencer por dois ou mais gols para se sagrar campeão.

Isso porque, na última partida, o Atlético acabou vencendo por 1 a 0, deixando a equipe do Goiás para trás na volta. A Locomotiva Rubro Negra terminou a fase de grupos com uma campanha abaixo quando comparada com o rendimento do Esmeraldino, que perdeu apenas uma partida contra três do Atlético.

Além disso, a equipe comandada por Glauber Ramos foi quem mais anotou gols durante a primeira parte da competição, com 19, contra 12 do Dragão. Nas fases seguintes (quartas e semifinais), o Goiás passou por CRAC e Iporá, enquanto o Atlético derrotou Morrinhos e Vila Nova para chegar na final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na última sexta-feira (01), o Goiás realizou treino tático, aberto para a torcida em busca de maior apoio e incentivo para tentar a virada neste sábado. Para a partida de volta, o Esmeraldino não irá contar com Reynaldo, expulso no primeiro duelo da final, mas conta com a volta de Nicolas e Elvis.

Pelo lado do Dragão, o time vai completo para o jogo fora de casa, e busca pelo menos um empate, que garantirá o título, devido ao primeiro resultado. Caso a partida se iguale no agregado, a decisão irá para os pênaltis.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Yan Souto e Auremir; Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis (Danilo Barcelos); Luan, Diego e Nicolas (Pedro Raúl).

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon; Jorginho, Léo Pereira e Wellington Rato.

DESFALQUES

GOIÁS:

Reynaldo: suspenso (cartão vermelho)

ATLÉTICO-GO:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Goiás e Atlético-GO será transmitido ao vivo pelos sites Eleven Sports e pela TV Anhanguera, na televisão goiâna aberta, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.