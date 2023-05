Goiás x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Goiás na noite deste domingo (7), no Serrinha, em Goiânia, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no jogo passado, o Goiás ocupa o 16º lugar do campeonato, com 3 pontos. O Esmeraldino segue sem poder contar com Tadeu e Bruno Melo, ambos machucados, enquanto Maguinho cumpre suspensão. No meio da semana, a equipe venceu pela Copa Sul-Americana e chega empolgada para o duelo.

Já o Palmeiras, terceiro colocado com 7 pontos, entra em campo querendo manter a sua invencibilidade na competição. O Verdão ganhou o clássico contra o Corinthians na rodada anterior, além de ter ganhado também na Copa Libertadores. O Alviverde vive bom momento na temporada e não sabe o que é perder há oito jogos.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Goiás ganhou oito, o Palmeiras 9, além de três empates.

Escalações

Goiás: Marcelo Rangel; Apodi, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Desfalques

Goiás

Tadeu e Bruno Melo, lesionados, e Maguinho, suspenso, são ausências no Esmeraldino.

Palmeiras

Murilo passará por cirurgia no ombro direito.

Quando é?