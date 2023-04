Goiás x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela sexta rodada; veja como acompanhar na internet

O Grêmio visita o Goiás na noite desta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília), no Olímpico, em duelo válido pela sexta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Grêmio TV, no YouTube.

Na terceira posição, com 10 pontos, o Grêmio busca emplacar a segunda vitória consecutiva, após bater o São Paulo por 1 a 0 na última rodada, enquanto o Goiás, em nono, com apenas três pontos, vem de derrota para o Santos por 5 a 1.

Prováveis escalações

Goiás sub-20: Ezequiel; Diego, Mina, Nolasco e Ivo; Luis Miguel, Marlon e Simoni; Vitor Hugo, Miguel e Kennyd. Técnico: Mário Henrique.

Grêmio sub-20: Wendel; Viery, Paulo Henrique, Cuiabano, Lucas Kawan, Lucas Milla, Ronald, Caio Araujo, Jefinho, Rubens e Pedro Clemente.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?