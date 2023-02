Goiás x Grêmio Anápolis o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste domingo (5), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Grêmio Anápolis na tarde deste domingo (5), no Serrinha, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Vice-líder do estadual com 14 pontos, o Goiás entra em campo em busca de sua terceira vitória consecutiva. "Acredito que eles vão entrar com muita força, o treinador, que é o Glauber, não vai fazer corpo mole. Eles têm os objetivos deles, temos que respeitar muito, existem profissionais do lado de lá, vai ser uma partida difícil. Temos que buscar nosso equilíbrio e nosso estilo de jogo. Sempre respeitando nosso adversário, mas dentro de casa temos que fazer nosso melhor, ter o controle da partida e buscar a vitória. Mas sabemos que não será fácil", disse o atacante Nicolas.

Do outro lado, o Grêmio Anápolis é o último colocado do campeonato, com 4 pontos (uma vitória, um empate e cinco derrotas).

Escalações

Escalação do provável do Goiás: Tadeu, Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Felipe e Carlos Maia; Palacios, Nicolas e Vinicius.

Escalação do provável do Grêmio Anápolis: Pereira, Lucas Lima, Bruno Miguel, Matheus Guedes e Carlos Henrique; Marcos Antônio, Willian Daltro e Renato Luís; João Araujo, João Celeri e Ferreira.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Grêmio Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?