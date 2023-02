Goiás x Goiânia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste domingo (12), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Goiás recebe o Goiânia na manhã deste domingo (12), no Serrinha, às 10h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Já classificado às quartas de final do Goianão, o Goiás, na liderança com 19 pontos, chega embalado mirando a quinta vitória consecutiva, enquanto o Goiânia, na oitava posição com 11, precisa voltar a vencer após ser derrotado pelo CRAC por 3 a 0.

Sem Bruno Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Guto Ferreira optará pela entrada de Hugo na lateral-esquerda. Sander, com dores, é tratado como dúvida.

Em 216 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 91 vitórias, contra 71 do Goiânia, além de 54 empates, com 320 gols marcados pelo Esmeraldino, contra 74 do Galo.

Escalações

Escalação provável do Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Edu e Hugo; Zé Ricardo, Felipe Ferreira e Kauan; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Escalação provável do Goiânia: Jonathan; Jean Kennedy, Eduardo, Marcelo Xavier e Iago; Olivio, Tabata e Assuério; Nilson, Isaac e Wallace. Técnico: Alex Godoi.

Desfalques

Goiás

Bruno Melo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Goiânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?