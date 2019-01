Globo retira jogos de Palmeiras e Athletico da grade do PPV

A negociação entre o Verdão e a emissora ainda está em andamento

Palmeiras e Athletico Paranaense não apareceram na lista de clubes que terão seus jogos do Campeonato Brasileiro de 2019 transmitidos pelo pay-per-view da Globo.

O Uol Esporte apurou que, até o momento, a Globo tem contratos fechados para exibição no ppv com 18 equipes da Série A. as exceções são apenas o Furacão e o Verdão.

Os clubes não renovaram contrato com a emissora, mas existe uma negociação em andamento com o time Alviverde que não será comentada oficialmente pois aguardam um avanço nas conversas. A intenção da Globo é fechar acordo com os clubes até o final do mês de abril, antes do início do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornal Lance!, as conversas entre o Verdão e a emissora seguem em curso, mas longe de um desfecho positivo. Dirigentes do Palmeiras, inclusive, alertam que não houve sequer evolução desde o final de 2018.

O último acordo entre emissora e clube se encerrou no final do ano passado, e a diferença entre o valor pedido pelo clube e a oferta da emissora é muito grande.