Gil vai tirar a vaga de Henrique ou Manoel na zaga do Corinthians? Qual deve ser a dupla?

Zagueiro tem sua chegada ao alvinegro aguardada e a tendência é de que ele venha para ser escalado nos onze iniciais

A cada dia que passa, o torcedor do vive com mais intensidade a expectativa de ver o retorno do zagueiro Gil ao clube. O jogador, segundo apuração do Globo Esporte, fará sua última partida pelo Shandong Luneng, da , no próximo domingo (30).

O defensor teria engatilhado uma rescisão contratual amigável com a diretoria chinesa e, com isso, sua volta não teria obstáculos. O próprio clube trata a situação com ânimo por poder contar com o campeão da , e Campeonato Brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Apesar disso, sua chegada ameaça a titularidade de Henrique ou Manoel. A dupla, escalada nos onze inciais de Fabio Carille, é vista com desconfiança pela torcida apesar de ser a segunda melhor do Campeonato Brasileiro. Foram cinco gols sofridos, mesmo número que o e maior apenas que o .

Hoje tem Corinthians/ tem Henrique e Manoel na zaga pic.twitter.com/7vMAvpLFA7 — Tom⚫⚪🦅 (@tommsccp) 17 de fevereiro de 2019

Fora henrique, fora manoel.



Boa noite mo, durma bem — Cavalinho do SCCP (@SccpCavalinho) 21 de fevereiro de 2019

O Corinthians vai precisar de um zagueiro , pois Henrique e Manoel estão com prazo de validade vencido , a zaga titular vai ser Gil e Bruno Méndez #FutebolnaVeia — Fred Wilkson (@FredWilkson2) 26 de junho de 2019

Nunca pensei que diria isso. Saudades de passar RAIVA com Henrique é Manoel na zaga do Corinthians — EdgleisonMilGrau (@edgleisoM1lGrau) 20 de junho de 2019

Manoel, que está emprestado pelo , ficará na equipe paulista até o fim do ano e atua pelo lado direito. Henrique, que chegou em 2018 e acumula 97 jogos com o clube de Itaquera, joga na esquerda.

Se a forma como foi usado em sua primeira passagem e na China se mantiver, Gil tomaria a vaga de Henrique. Caso Carille queira seguir a maneira como Mano Menezes usou o zagueiro enquanto esteve na Ásia, Manoel é quem sai.

Apenas o treinador tem a resposta para essa pergunta. A torcida espera que isso signifique uma preocupação a menos a cada jogo.