Gil agradece interesse de clubes brasileiros, mas diz que fica na China

Zagueiro brasileiro vinha sendo especulado em uma volta ao Corinthians. Palmeiras também parecia demonstrar interesse

O zagueiro Gil estava sendo especulado para uma volta ao Corinthians, enquanto também parecia ser do arquirrival, Palmeiras. Entretanto, nessa quinta-feira (10), o zagueiro foi às suas redes sociais para desmentir o boato.

Ele deixou claro que cumprirá seu contrato com o Shandong Luneng, da China. Na publicação, ele fez questão de agradecer os times que monitoraram sua situação.

A carreira de Gil ganhou mais exposição durante sua passagem pelo Corinthians. Ele chegou ao Alvinegro em 2013 e permaneceu até 2016. Durante esse período, foi peça fundamental na zaga do título do Brasileirão de 2015, ainda sob o comando de Tite.

Em 2016, quando os chineses chegaram com força no mercado brasileiro, Gil foi comprado pelo Shandong Luneng por 8.5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Confira abaixo a nota do jogador na íntegra:

Diante das notícias publicadas nos últimos dias, decidi me manifestar. Primeiramente, agradeço o interesse de todos os clubes que procuraram saber da minha situação. Fico muito feliz e satisfeito, sinal de que o trabalho continua sendo bem feito. Mas eu tenho contrato com o Shandong Luneng, clube que investiu para minha contratação no início de 2016 e onde tenho jogado com frequência, sempre como titular, nos últimos anos.

Gostaria de deixar claro que, diferentemente de algumas publicações que vi, eu sigo na China não por conta de não abrir mão de valores - os quais gostaria de entender de onde tiram, pois ninguém da imprensa tem acesso ao meu contrato -, eu sigo, até segunda ordem, por ter contrato com o Shandong, clube que não mediu esforços e investimentos para me comprar do Corinthians. Uma venda onde pude deixar uma grande quantia ao clube que abriu as portas pra mim no meu retorno da Europa, onde fui muito feliz por três anos e ganhei títulos importantes. Mas sou profissional e tenho que cumprir meus contratos, respeitando todas as partes e deixando as portas abertas, como sempre foi na minha carreira.

Grande abraço a todos e obrigado pelo carinho de sempre aqui nas redes sociais.