Gibraltar x França ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do Grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Gibraltar e França se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, pela terceira rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Invicta nas Eliminatórias da Euro com duas vitórias e na liderança do Grupo B, com seis pontos, a França busca manter o aproveitamento de 100% no torneio. Até aqui, os Bleus venceram a Holanda por 4 a 0 e a Irlanda por 1 a 0.

Do outro lado, o Gibraltar está na lanterna do grupo, após as derrotas por 3 a 0 para a Grécia e 3 a 0 para a Holanda. Há pouco mais de 10 anos, Gibraltar tornou-se membro da UEFA e, um ano depois, entrou nas eliminatórias da Eurocopa pela primeira vez. No entanto, mesmo após disputar 20 partidas de qualificação, a equipe ainda busca conquistar seu primeiro ponto e sua primeira vitória.

Prováveis escalações

França: Maignan; Kounde, W. Fofana, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Y. Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Kolo Muani.

Gibraltar: Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Lopes, Olivero, Britto; Hernandez, Pozo, Ronan, Casciaro; Coombes.

Desfalques

França

Rabiot sofreu lesão e foi desconvocado.

Gibraltar

Sem desfalques confirmados.

Veja a classificação completa das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Quando é?