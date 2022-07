Gerson se desentende com técnico do Olympique e se manifesta nas redes sociais

O brasileiro se revoltou com o novo comandante da equipe durante um treino da pré-temporada; métodos do treinador ainda não foram totalmente aceitos

Gerson ficou sem paciência com o treinador Igor Tudor nesta quinta-feira (28). A chegada do comandante na equipe não tem sido tão fácil assim, e durante o treino da pré-temporada do Olympique, ele acabou tendo uma discussão com o meia brasileiro, segundo as informações que foram divulgadas pelo jornal local "La Provence".

Apesar do climão que ficou na hora, a publicação destaca que a discussão entre eles não gerou maiores consequências e foi considerada por quem estava por perto como algo comum dentro do ambiente do futebol. Porém, o motivo de Gerson ter explodido foi em razão das instruções que Tudor passou para ele. Como o brasileiro questionou, o treinador iniciou a discussão.

Após a publicação da matéria, Gerson se manifestou nas redes sociais para explicar a situação. Em francês, afirmou que as conversas são "para o bem do Olympique".

- Todos juntos, pensando no bem do Olympique. Continuamos a trabalhar para crescer, evoluir e fazer uma boa temporada. As conversas são para o crescimento do trabalho. Vamos juntos em busca de conquistas - disse Gerson.

Chegando na equipe para substituir Jorge Sampaoli, que pediu para sair no começo da pré-temporada do Olympique de Marselha, Tudor ainda não se tornou dos mais favoritos entre os jogadores, tendo até seus métodos sendo questionados. É importante destacar que ele é considerado como uma pessoa extremamente rigorosa, o que tem gerado desconforto.

Ficando com o vice-campeonato no francês, o Olympique está classificado para a fase de grupos da Champions League. Durante essa fase de pré-temporada, por enquanto, o time disputou quatro jogos, com somente uma vitória conquistada, dois empates e uma derrota. A preparação termina neste domingo (31), quando faz mais um amistoso, mas agora contra o Milan.