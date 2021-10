Gerson no Olympique: cobrança de companheiro e agora irritação com Sampaoli

Clima para o meia brasileiro não está dos melhores na equipe francesa, que não vence a três partidas

O ambiente não está dos melhores para Gerson no Olympique de Marselha. Alguns jogadores do elenco da equipe estão insatisfeitos com o rendimento do meia brasileiro, que por sua vez não gostou nem um pouco de ser substituído por Jorge Sampaoli na derrota de seu time para o Lille por 2 a 0 neste domingo (3).

Segundo o L'Équipe, o clima ruim para Gerson começou ainda na sétima rodada da Ligue 1, quando o Olympique de Marselha perdeu para o Lens por 3 a 2 jogando em casa. Em determinado momento da partida, o brasileiro foi duramente cobrado pelo volante Mattéo Guendouzi.

"Quando você vai começar a correr?", gritou Guendouzi para o jogador ex-Flamengo. Gerson se irritou com a forma como foi cobrado e teve que ser contido por outros companheiros.

O clima ruim seguiu nesta oitava rodada do Campeonato Francês. Sampaoli tirou Gerson, que começou como titular, aos 16 minutos do segundo tempo. Ao sair de campo, o brasileiro encarou de longe o treinador argentino, com um olhar furioso em direção ao ex-Santos e Atlético-MG.

O Lille derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 0 neste domingo (3), com dois gols do atacante canadense Jonathan David e se igualou em número de pontos ao rival. Ambos somam 14 pontos, mas nos critérios de desempate o time de Gerson leva a melhor sobre o atual campeão francês.