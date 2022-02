Genoa x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Genoa e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (25), no Estádio Luigi Ferraris, a partir das 17h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genoa x Inter de Milão DATA Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Luigi Ferraris, Gênova - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (25), no Estádio Luigi Ferraris. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A Inter chega para o duelo após uma derrota por 2 a 0 para o Sassuolo, quando desperdiçou a chance de igualar a pontuação do Milan, líder do campeonato. O time comandado por Inzaghi ocupa atualmente a segunda colocação, com 54 pontos.

Já o Genoa chega para o confronto sem vencer há 23 jogos no Campeonato Italiano, e ocupa a 19ª colocação com apenas 16 pontos. A equipe venceu apenas um jogo na competição, e empatou 13 vezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GENOA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1x1 Salernitana Italiano 13 de fevereiro de 2022 Venezia 1x1 Genoa Italiano 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Empoli Italiano 6 de março de 2022 8h30 (de Brasília) Atalanta x Genoa Italiano 13 de março de 2022 14h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 0x2 Liverpool Liga dos Campeões 16 de fevereiro de 2022 Inter 0x2 Sassuolo Italiano 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas