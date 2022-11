Garoto da base do Man City provoca Cristiano Ronaldo em comemoração

Carlos Borges, autro de quatro gols na goleada dos Citizens sobre o Manchester United, "tirou uma soneca", assim como o craque fez contra o Everton

Manchester City e Manchester United se enfrentaram neste sábado (5), e o jogo ficou marcado pelo show de um português que marcou quatro gols. Mas não estamos falando das equipes de Pep Guardiola e Jürgen Klopp, e nem de Cristiano Ronaldo, mas sim dos times sub-20, e um jovem de apenas 18 anos que vem surpreendendo na base dos Citizens.

Enquanto o City batia o Fulham e o United se preparava para o duelo contra o Aston Villa, no domingo (6), as equipes juvenis dos gigantes de Manchester se enfrentavam pela Premier League 2. E, assim como aconteceu com as equipes principais no duelo desta temporada, os Citizens bateram os Reds, desta vez por 6 a 1. Mas, além do placar, um jogador específico chamou atenção no jogo.

O jovem atacante Carlos Borges, de apenas 18 anos, que vem chamando atenção com a camisa do City, marcou quatro dos seis gols da equipe e, de quebra, ainda provocou seu conterrâneo Cristiano Ronaldo, estrela do time principal do adversário deste sábado. Ao marcar seu terceiro gol, a revelação portuguesa imitou uma recente comemoração adotada pelo craque.

Getty

Borges, no momento de seu hat-trick, parou no gramado, colocou a cabeça um pouco para trás, fechou os olhos e juntou as mãos no peito, como se estivesse tirando um cochilo. Acontece que, recentemente, em uma partida entre Manchester United e Everton ao marcar o gol da virada, Cristiano Ronaldo "estreou" essa nova comemoração.

E, se por enquanto, apenas a comemoração foi igual, Borges está mostrando potencial para se tornar uma grande estrela, ou pelo menos é o que os números dão a entender. Na atual temporada, o atacante disputou 18 partidas, nas quais marcou 16 gols, sendo três hat-tricks, e deu 10 assistências. Se tudo der certo, o City pode repetir seu maior rival com um grande português em sua equipe.