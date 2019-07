Gareca diz que "respeita Messi", mas pede defesa do futebol sul-americano

Treinador do Peru foi elegante ao comentar declarações de Messi, pedindo que não se enfoque somente na corrupção do continente latino

Ricardo Gareca deixou a final da com algum motivo para reclamar da arbitragem, que entre outras polêmicas marcou um pênalti controverso que matou o . Ao contrário de Lionel Messi, no entanto, o treinador argentino disse não ver má intenção e deu seu ponto de vista sobre as declarações do camisa 10 do , que falou em corrupção no futebol sul-americano.

“Respeito o Messi, mas isso não quer dizer que eu concorde. É uma voz autorizada. Além do que representa como jogador, é uma pessoa que parece bem centrada, embora eu não o conheça pessoalmente”, iniciou Gareca, sublinhando que não quer polêmica e respeita a visão do jogador para, na sequência, colocar seu ponto de vista.

“Apesar de termos de melhorar, gostaria que o foco não fosse a corrupção. Que somos os corruptos... Cada vez mais a gente tem informações da Europa. Nossos filhos e netos têm muita informação da Europa, eles querem imitar a Europa. Eles têm coisas boas, mas gostaria que a gente defendesse mais o futebol sul-americano. Temos coisas boas também. Não vou entrar em polêmica, muito menos com Messi. Sou muito sul-americano, defendo a América do Sul. Temos de ter um olho na corrupção, mas não podemos só ver tudo que está lá fora”, disse Gareca.

No sábado, após a disputa do terceiro lugar, Messi surpreendeu com suas declarações após ter sido expulso de campo. O argentino disse que a Copa América estava “armada” para o e disse não ter ido buscar sua medalha no gramado porque “não queria fazer parte dessa corrupção”.

Neste domingo, os dois lados saíram com queixas da arbitragem. O Brasil pode reclamar o pênalti marcado para o Peru, que não seria falta na nova regra, e a expulsão de Gabriel Jesus. Já o Peru sai incomodado com o pênalti marcado em , que decidiu o jogo no finzinho.

“O VAR tem de melhorar. Estou longe e não sei se foi pênalti. Seria bom se aqueles que supervisionam as jogadas estivessem expostos. Que se saiba o que dizem, o que analisam", disse Gareca, repetindo posição que já havia manifestado anteriormente.