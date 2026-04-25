García traz jogador de volta ao Ajax e o escala imediatamente

O Ajax ainda tem uma pequena chance de conquistar o segundo lugar na Eredivisie. Para isso, precisa vencer no sábado o NAC Breda, candidato ao rebaixamento. Óscar García já divulgou os onze nomes na escalação, com o retorno de um jogador que esteve lesionado por algumas semanas.

Maarten Paes é o goleiro titular do Ajax há algumas semanas e também será no sábado, em Breda. Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais da equipe de Amsterdã. Josip Sutalo e Youri Baas formam o eixo da defesa do Ajax contra o NAC. Takehiro Tomiyasu está ausente devido a uma suspensão após o cartão vermelho recebido contra o Heracles Almelo.

Contra o NAC, García não escolheu Ko Itakura como volante, mas sim Youri Regeer, que está novamente em forma. As outras posições no meio-campo de três do Ajax serão ocupadas por Jorthy Mokio e Oscar Gloukh.

Steven Berghuis volta a receber a confiança na ala direita do ataque do Ajax. Mika Godts começa na esquerda e Wout Weghorst é novamente preferido a Kasper Dolberg, que poderá deixar Amsterdã ao final desta temporada.

Escalação do NAC Breda: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.