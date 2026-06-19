O zagueiro da seleção espanhola, Éric García, comentou sobre o início vacilante de seu país na Copa do Mundo, após cair na armadilha do empate sem gols contra Cabo Verde, partida em que ficou no banco de reservas.

Garcia também falou sobre suas expectativas para o confronto decisivo contra a seleção da Arábia Saudita no próximo domingo, na segunda rodada, e revelou, ao mesmo tempo, qual seleção gostaria de evitar enfrentar nas fases iniciais do torneio, em entrevista ao jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

Quando questionado sobre os preparativos para o segundo jogo e os principais aspectos que precisam ser aprimorados, Garcia explicou: “A circulação da bola deve ser extremamente rápida contra seleções que recuam e se aglomeram na defesa, pois precisamos tentar ocupar os espaços internos mesmo que o adversário tente fechá-los, já que isso cria espaços adicionais e abre as laterais — algo que vivemos constantemente com a seleção, pois somos uma equipe que prefere o futebol ofensivo, e, por isso, a forma de jogar dos adversários não nos surpreendeu”.

Quanto ao tom otimista que antecedeu a estreia da Espanha e se a partida de estreia serviu como um sinal de alerta ou uma confirmação da confiança, Garcia disse: “Se olharmos para os jogadores individualmente, acredito que somos uma das seleções que estarão na liderança, dada a alta qualidade que possuímos em cada posição, mas isso prova que, por maior que seja a sua superioridade sobre o adversário, é preciso demonstrá-la em campo; toda partida é difícil e todos aqui lutam pela sua carreira, e nós também. Falar é fácil, e continuo achando que somos um dos favoritos, mas o que importa mesmo são as ações em campo, e temos aspectos que precisamos melhorar para manter esse alto nível”.

Sobre as expectativas em relação ao próximo confronto contra a Arábia Saudita, o jovem zagueiro respondeu: “O técnico nos disse exatamente a mesma coisa: a partida contra a Arábia Saudita será semelhante à partida contra Cabo Verde. No momento, estamos tentando ajustar alguns detalhes técnicos para estarmos melhores nesse confronto, e estou confiante de que conseguiremos”, recusando-se, ao mesmo tempo, a revelar os planos da comissão técnica, afirmando: “Não quero revelar nenhuma estratégia ou detalhe aos adversários.”

Em sua análise técnica dos jogos da Copa do Mundo e das seleções ou jogadores que mais chamaram sua atenção, o astro espanhol disse: “A Alemanha apresentou um desempenho forte, sem dúvida, e a Coreia do Sul me surpreendeu muito com seu estilo de jogo característico. Já no plano individual, e como Messi já não surpreende mais ninguém, gostei muito da atuação de Diomande. Além disso, a Inglaterra e a Croácia fizeram partidas excelentes; todos aqui têm muito talento”.

Sobre o hat-trick excepcional marcado por Lionel Messi e se ele espera que esse brilho continue, o zagueiro do Barcelona comentou, impressionado: “Sempre há um alvoroço em torno de Messi e, apesar de ele estar ficando mais velho, quando você o vê jogar, sente que ele estará presente também na próxima Copa do Mundo. Isso é loucura. Ele demonstra uma inteligência aguçada, muita calma e uma capacidade extraordinária de antecipar os espaços, e o fato de ter marcado um hat-trick em sua primeira partida na Copa do Mundo comprova seu valor”.

No final da entrevista, em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de enfrentar a Argentina nas oitavas de final ou na final e sobre seu sonho de marcar um gol contra eles, García concluiu dizendo: “Espero que o confronto seja na grande final. Marcar Leo Messi será uma tarefa árdua e extremamente difícil, mas jogar contra ele é um sonho para mim e para qualquer jogador de futebol. Com certeza, quando entrarmos em campo, nosso único objetivo será a vitória, mas, após o apito final, perceberemos perfeitamente que enfrentamos o melhor jogador da história do futebol, na minha opinião.”