Gamba Osaka x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta segunda-feira (25), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Gamba Osaka se enfrentam na manhã desta segunda-feira (25), às 7h (de Brasília), no estádio de Suita, em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O PSG faz o seu último amistoso em solo japonês antes de dar o pontapé inicial no ano. Após iniciarem no banco contra o Urawa Reds, Neymar Messi devem voltar a aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Gamba Osaka não vive um bom momento e é o 16º colocado do Campeonato Japonês, com 21 pontos em 22 partidas disputadas.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Navas, Kehrer, Pereira, Diallo, Verratti, Zaire-Emery, Bernat, Ebimbe, Neymar, Mbappé e Messi.

Possível escalação do Gamba Osaka: Higashigucho, Fukuoka, Miura, Kyung-Won, Saito, Dawhan, Onose, Kurokawa, Nakamura, Ishige e Suzuki.

Desfalques da partida

PSG:

Draxler, Herrera, Kurzawa e Wijnaldum: não foram relacionados para a viagem.

Gamba Osaka:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO PSG x Urawa Red Diamonds DATA Segunda-feira, 25 de julho de 2022 LOCAL Estádio de Suita, Osaka - JAP HORÁRIO 7h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Urawa Reds Amistoso 23 de julho de 2022 PSG 2 x 1 Kawasaki Frontale Amistoso 20 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Nantes Supercopa da França 31 de julho de 2022 15h (de Brasília) Clermont x PSG Ligue 1 6 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Gamba Osaka

JOGO CAMPEONATO DATA Gamba Osaka 1 x 1 Cerezo Osaka Campeonato Japonês 16 de julho de 2022 Kashima Antlers 2 x 0 Gamba Osaka Copa do Imperador 13 de julho de 2022

Próximas partidas